Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı - Son Dakika

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Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı
6 saat önce
Giresun'un Espiye ilçesinde kara yollarına ait iş makinesi ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:46 Kaynak: AA
Giresun'un Espiye ilçesinde kara yollarına ait iş makinesi ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
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