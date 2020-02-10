Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı

6 saat önce

Giresun'un Espiye ilçesinde kara yollarına ait iş makinesi ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Giresun'un Espiye ilçesinde kara yollarına ait iş makinesi ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile kara yollarına ait iş makinesi çarpıştı

Giresun, Espiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:46 Kaynak: AA
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