Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
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Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 8 yaralı
ORDU - Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde bir yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
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