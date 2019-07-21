Yolcu otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Adıyaman'da, yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 03:12 Kaynak: İHA
'da, yolcu otobüsü ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Necdet K., idaresindeki 02 FP 990 şehirler arası yolcu otobüsü ile Murat Çiftçi
idaresindeki plakasız motosiklet Atatürk Bulvarı
Karayolları Kavşağında çarpıştı. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Çiftçi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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