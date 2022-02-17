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Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

17.02.2022 10:40
Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

Hatay'da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandıEdinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı.

Hatay'da yolcu otobüsü ile öğrenci servisi çarpışması sonucu 16 öğrenci yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Antakya Çevre yolu Ekinci kavşağında meydana gelen kazada, şehirlerarası otobüs ile öğrenci servisi çarpıştı. Kazanın şiddetiyle öğrenci servisi devrildi. Kazada 16 öğrenci hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

(Recep Dağdelen - Adem Karagöz/İHA)

Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı
Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı
Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı

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Antakya, Ekinci, Hatay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü ile öğrenci servis çarpıştı: 16 yaralı - Son Dakika
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