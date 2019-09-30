Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

59 dakika önce

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şiraz Yılmaz yönetimindeki 10 EU 322 plakalı otobüs, çevre yolu Sanayi Kavşağı'nda Burhan Demir'in kullandığı 58 TZ 705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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