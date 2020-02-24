Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

50 dakika önce

Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Denizli 'nin Tavas ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada 2 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Kaza, Tavas- Muğla kara yolu Medet Mahallesi çıkışında meydana geldi. Kazada Mehmet S., yönetimindeki 34 TD 3749 plakalı yolcu otobüsü ile Osman Güven idaresindeki 48 L 4091 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile taklalar atan otomobil orta refüje ters dönerek durabildi. Kazada, Fatma Cabbar ve Güldane Güven olay yerinde sürücü Güven ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Tavas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

"Sıfır" diye aldığı otomobilde hava yastıkları ve emniyet kemerleri arızalı çıktı
Denizli'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı Polisler tarafından kelepçelenen hırsız, "Kalp pilim var, dikkat edin" diye yalvardı

Son Dakika Haberleri
00:20 Emrah'ın oğlu Tayfun zorlu geçen çocukluğunu anlattı: Herkes okuldayken ben DNA testi oluyordum
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 02:10:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]