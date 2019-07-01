Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
1 saat önce
Yozgat'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yozgat
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:34 Kaynak: AA
'ta yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Ankara
'dan Erzurum
'a gitmek üzere yola çıkan Halit Keskin
yönetimindeki 25 EB 927 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat şehir girişi Atatürk Yolu kavşağında, Berat Kahyaoğlu (22) idaresindeki 38 AAN 105 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Fatma ve Gül Kübra Kahyaoğlu (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesi
ve Bozok Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
TÜBİTAK'a 57 personel alınacak
"Gizemli yol"a gelip, deneme yapıyorlar
Ünlü doktora soruşturma: 12 kızı denek olarak kullandı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan "çakarlı araç" talimatı