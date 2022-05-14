Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı, kaza anı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bartın'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın- Amasra karayolunun Arıt Yol kavşağında, Bartın'dan Amasra yönüne seyir halindeyken sağ şeritten sol şeride geçen otomobil aynı istikamette ilerleyen yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otobüsün sürüklediği otomobil refüje çarparak durabildi. Kazada otomobildeki H.B. isimli şahıs hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan H.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yolcu otobüsünün İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gittiği öğrenilirken kaza sonrası otobüsteki yolcular başka bir otobüse nakledilerek yolculuklarına devam etti.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin aniden şerit değiştirdiği ve otobüsün duramayarak otomobile çarptığı görüldü.

(Bülent Bostancı/İHA)