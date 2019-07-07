Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

7 dakika önce

Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı, System.String[]
Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Isparta-Antalya yolu Karaöz mevkisinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. yönetimindeki 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Y. yönetimindeki 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramazan Ç. ve yolculardan Mevmet Sevli olay yerinde yaşamını yitirirken, yine otomobilde bulunan Recep Sel, Kadriye Tetik ile yolcu otobüsünün sürücüsü Mevlüt Y. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişi de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:34 Kaynak: İHA
Antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza! Trafik kilitlendi Tartıştığı genci silahla vurarak öldürdü Sancaktepe'deki dehşet anları kamerada! Kaldırıma uçan araç yayaların arasına daldı Enis Fosforoğlu'nun eşi tabut başında çekilen fotoğrafla ilgili konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 11:42:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]