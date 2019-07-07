Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralıANTALYA - Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:29 Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
ANTALYA - Antalya
'nın Aksu
ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, Isparta-Antalya yolu Karaöz
mevkisinde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ç. yönetimindeki 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Y. yönetimindeki 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramazan Ç. ve yolculardan Mevmet Sevli olay yerinde yaşamını yitirirken, yine otomobilde bulunan Recep Sel, Kadriye Tetik ile yolcu otobüsünün sürücüsü Mevlüt Y. yaralandı. İhbarın ardından olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Kaza sonrası yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden iki kişi de otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Morgu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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