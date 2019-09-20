Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı
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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı

1 saat önce

Erzurum-Aşkale karayolunda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı, System.String[]

Erzurum- Aşkale karayolunda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır 17 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, Aşkale Tepebaşı mevkiinde Erzincan'dan Erzurum istikametine seyir halinde olan S.G. idaresinde ki 60 BD 928 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden 79A36010 İran plakalı tıra arkadan çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere 17 kişi yaralandı. Kazada, otobüs şoförü ve muavin sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmaları sonucu çıkarıldı.


Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılar Aşkale ve Erzurum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

Erzurum, Aşkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
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Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı
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