Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.



Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR