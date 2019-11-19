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Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı, System.String[]

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2)
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