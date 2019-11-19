Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu üzerinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.