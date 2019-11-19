Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
6 saat önce
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:38 Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı.
Kaza, Afyonkarahisar- Konya karayolu üzerinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ecem'i öldürüp ormanlık alana gömen katile ağırlaştırılmış müebbet AK Partili Ünal'dan Kadirova'nın ölümüyle ilgili açıklama: İntihardır, şizofrenik belirtileri vardı Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı Eşini 46 yerinden bıçaklayıp öldürdü, 'Canımdan çok seviyordum' dedi-ARŞİV