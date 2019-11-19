Son Dakika › Güncel › Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı (4) - Son Dakika
Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 21 yaralı (4)
6 saat önce
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 21 FP 442 plakalı Has Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü ile 42 D 7490 plakalı tır, Afyonkarahisar- Konya kara yolunun 20. kilometresinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor.
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 2 ölü (2) Aras Bulut İynemli'den Süleyman Soylu'nun "Çukur" eleştirisine cevap Cumhurbaşkanı'na yazılan mektupta 'Siyanür içilecek' ifadesi AFAD'ı alarma geçirdi 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu