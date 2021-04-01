Son dakika haberleri... Yolcu otobüsü ile TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 2'si ağır 4 yaralı - Son Dakika

BURSA'da otomobil, TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yolcu otobüsünün sürücüsü ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, TIR sürücüsü Ercan D. gözaltına alındı. TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü Nuri Akın, TIR'ın sol şeritte hızlı gittiğini belirterek, "Ben sol şeritte giderken arkamdaki TIR bana çarptı. Bana göre hızlı kullanıyordu. Sağdaki araç beni sıkıştırdı. TIR bana çarpınca arkadaki otobüs de TIR'a çarpmış" dedi.

Kaza, öğle saatlerinde İstanbul- Bursa- İzmir Otoyolu Çağlayan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre sol şeritte ilerleyen Ercan D. yönetimindeki 16 LDP 69 plakalı TIR, Nuri Akın yönetimindeki 16 AHK 944 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu sırada Hıdır Selçuk idaresindeki 16 AAJ 305 plakalı yolcu otobüsü, kaza yapan TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün sürücüsü Hıdır Selçuk ve muavin İbrahim Atmaca, otobüste sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Selçuk ve Atmaca, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan otobüs sürücüsü ve muavinle TIR'ın çarptığı otomobilde hafif şekilde yaralanan Ayşenur Akın ile Fatma Akın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otobüs sürücüsü ve muavinin sağlık durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

'TIR SOL ŞERİTTEN HIZLI GELİYORDU'

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Nuri Akın, TIR'ın sol şeritte hızlı gittiğini belirterek, "Benim aracımda 2 yaralı var, durumları iyi. Ben sol şeritte giderken arkamdaki TIR bana çarptı. Bana göre hızlı kullanıyordu. Sağdaki araç beni sıkıştırdı. Aslında sol taraftaki bariyerlere doğru kaçmaya çalıştım ama yapamadım. TIR bana çarpınca arkadaki otobüs de TIR'a çarpmış. Orada da şoför ve muavin yaralıydı" dedi.Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, TIR sürücüsü Ercan D. gözaltına alındı.