Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı

ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 13 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D 400 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Antalya- Manavgat D-400 karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, Evrenseki kavşağından ana yola çıkmakta olan henüz belirlenemeyen Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüs ile kara yoluna çıkmakta olan Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı ur otobüsü ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 4 turist ile birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan D 400 karayolu Evrenseki mevki, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.