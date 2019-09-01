Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı

13 saat önce

Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 13 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı ANTALYA - Antalya'da yolcu otobüsü ile tur otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü turist 13 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle D 400 karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Antalya- Manavgat D-400 karayolu Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü, Evrenseki kavşağından ana yola çıkmakta olan henüz belirlenemeyen Antalya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan şehirler arası otobüs ile kara yoluna çıkmakta olan Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı ur otobüsü ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 4 turist ile birlikte toplam 13 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat'taki hastanelere sevk edildi. Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan D 400 karayolu Evrenseki mevki, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


15 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı: 1 yaralı
'Bacasız sanayi' rekora koşuyor! 10 milyona ulaşıldı, hedef 16 milyon İstanbul-zeytinburnu'nda hareketli anlar Babasını keserle öldüren katil oğul, polislere kapıyı kendi açtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:23:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü ile tur otobüsü kavşakta çarpıştı: 4'ü turist 13 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]