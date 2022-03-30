Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı

30.03.2022 13:36
Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı

Kayseri'de yolcu otobüsü ile doğu illerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen otobüs şoförü yakalandı.

Kayseri'de yolcu otobüsü ile doğu illerinden uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen otobüs şoförü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, bir şahsın doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, B.D.'nin kullandığı yolcu otobüsü ve çantasında yapılan aramalarda 1 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Bulunan materyallere el konulurken, otobüs şoförü B.D. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü ile uyuşturucu taşıyan şoför yakalandı - Son Dakika
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