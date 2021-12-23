Üye Girişi
Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Son Dakika

Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi

23.12.2021 10:31
Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi

Afyonkarahisar'da polis bindikleri şehirlerarası otobüsü ile zehir ticareti yapan iki kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Afyonkarahisar'da polis bindikleri şehirlerarası otobüsü ile zehir ticareti yapan iki kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. İzmir'den, Afyonkarahisar'a gelen bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler yolculardan birisinin şüpheli hareketlerden bulunması üzerine bagajlarında detaylı bir arama yaptı. Ekipler aramada 3 bin 365 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından Gül S., (29) ve Muhammet S.,(28) polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Karahisar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Son Dakika


YORUMLAR
500
Bir hamle de Merkez Bankası'ndan! Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!         
10:26
Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak         
10:21
Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi         
10:12
Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler Milli Eğitim Müdürünün zor anları! Buz pistine dönen yolda makam aracını durdurmak için mücadele ettiler         
09:20
Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı Kamyonet tıra çarptı! Kazada anne ve kızı hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı         
08:38
Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın Öğrencisini yumruklayıp hastanelik eden öğretmen serbest bırakıldı, sosyal medya ayağa kalktı: Ali Rıza Y. tutuklansın         
07:51
İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi İşte 10 soruda "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" sistemi         
18:57
Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz Ronaldo'ya verilen para akla hayale sığmaz         
17:36
Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir Bakan Nebati'den uyarı: Kurdaki düşüş fiyatlara yansımazsa Hazine ve Maliye Bakanlığı kendisini gösterecektir         
16:09
Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı Halkbank'ın "Kur korumalı TL vadeli mevduat" sistemiyle ilgili tartışma yaratan reklamı Meclis gündemine taşındı         
15:31
4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı 4 yıl 1 ay hapisle yargılanan Burak Özçivit'in ifadesi ortaya çıktı: Sette önlem alınmadı         
15:26
KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam KKTC'de de asgari ücret artırıldı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam         
15:23
Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı Osmaniye'de hayrete düşüren olay! Güvercin beslemek için çatıya çıkan kadının başına taş yağdı         
14:36
Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı         
13:56
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller         
13:33
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07

Son Dakika Haberleri
10:25 Bir hamle de Merkez Bankası'ndan!
10:24 "Kibar ve ateşli erkek sevdiklerini duydum" diyen Mardinli Sultan Kösen evlenmek için Rusya'ya gitti
10:20 Son Dakika: Döviz kurundaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimler artacak
10:14 Son Dakika: Bestekar ve yorumcu Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 95 yaşında yaşamını yitirdi
10:14 Erkekler dikkat! Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
10:11 Yurt dışından getirilen telefonlar için bandrol ücreti belirlendi
09:58 Financial Times'tan analiz: Türkler Erdoğan'ın planına temkinli yaklaşıyor
09:49 Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji tahminlerini açıkladı
09:43 İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı
09:33 İnsanların büyüttüğü şempanze, diğer maymunlarla aynı kafese konuldu! Sonrasında olanlara kimse inanamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2021 10:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü ile zehir ticaretine polis 'dur' dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement