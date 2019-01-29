Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Işıklarda Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı

Yolcu Otobüsü Işıklarda Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı

1 saat önce

Karabük'te ışıklarda bekleyen otomobile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü Işıklarda Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Karabük'te ışıklarda bekleyen otomobile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Karabük Safranbolu yolu Balıklar Kayası Kavşağında meydana gelen kazada, Erhan Özsoy (48), idaresindeki 78 SK 052 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta beklerken yine aynı istikamette seyreden Murat D. (44) idaresindeki 16 ABE 750 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde yer alan Ayten Özsoy (43), Hilal Özsoy (12) ile otobüste bulunan Muhammed İris (19) isimli yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:56 Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Güncel
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