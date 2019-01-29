Yolcu Otobüsü Işıklarda Bekleyen Araca Çarptı: 3 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te ışıklarda bekleyen otomobile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Karabük
'te ışıklarda bekleyen otomobile yolcu otobüsünün çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Karabük Safranbolu
yolu Balıklar Kayası Kavşağında meydana gelen kazada, Erhan Özsoy (48), idaresindeki 78 SK 052 plakalı aracıyla kırmızı ışıkta beklerken yine aynı istikamette seyreden Murat D. (44) idaresindeki 16 ABE 750 plakalı yolcu otobüsü arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde yer alan Ayten Özsoy (43), Hilal Özsoy (12) ile otobüste bulunan Muhammed İris (19) isimli yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken, yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:56 Kaynak: İHA
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