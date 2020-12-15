Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı

15.12.2020 06:42
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı, System.String[]

Düzce'de, TEM otoyolunda yolcu otobüsün kamyona arkadan çarptığı kazada can pazarı yaşandı. Otobüsün ön tarafının büyük hasar gördüğü kazada 16 kişi yaralandı.

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. 25 yolcusu ile İzmir'den Karabük"e gitmekte olan Mehmet Şen idaresindeki 45 NV 035 plakalı otobüs, Sefa Dal idaresindeki 41 F 2024 plakalı otomobil lastiği yüklü kamyona arkadan çarptı.

Kazada otobüs sürücüsü Mehmet Şen hasar gören araçta sıkıştı, yolcular yaralandı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, 112 Acil ve trafik ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralanan 16 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı

TEM Otoyolu, Karabük, Otobüs, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 16 yaralı - Son Dakika


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