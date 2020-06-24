Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 18 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 18 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde, yolcu otobüsünün aynı yöne seyir halinde olan kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı.

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Kaza, Banaz-Uşak karayolu Kaklık köyü mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre: Çorum- İzmir istikametinde seyreden Hüseyin Tuncer idaresindeki 19 AAU 939 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne seyir halinde olan Mustafa Karabacak idaresindeki 42 L 1497 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüste bulunan yolculardan yaralanan 18 kişi il ve ilçe hastanelerine kaldırıldı. Sağlık ekipleri otobüs sürücüsü Hüseyin Tuncer ile yedek şoför Nurettin Erdem'in öldüğünü belirledi. Ölen 2 şahsın cansız bedeni Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - UŞAK

Hüseyin Tuncer, Banaz, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:53 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 2 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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