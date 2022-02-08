Üye Girişi
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

08.02.2022 21:34
Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün kamyona çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çamtepe Mahallesi D-750 Karayolu Tarsus - Pozantı istikameti Çamtepe gişelerine yakınında meydana geldi. İddiaya göre, M.K. idaresindeki 33 DK 757 plakalı yolcu otobüsü, yol üzerinde bulunan göbekten karşıya geçmekte olan Y.K.'nın kullandığı 33 AIF 481 plakalı kamyonun sol arka köşesine çarptı. Çarpma sonucu otobüs refüjlere çarparak durabildi.

İhbarı üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, otobüs içerisinde sıkışan muavin Metin İşveren'i sıkıştığı yerden çıkartı. Kazada otobüste bulunan 30 yolcudan 8'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı

YORUMLAR
500

Mersin, Tarsus, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:21 Son Dakika: Sedat Peker'in videolarında adı geçiyordu! Halil Falyalı silahlı saldırıya uğradı
21:20 17 yaşındaki sürücünün bir kişinin ölümüne neden olduğu kaza anı anbean kamerada
21:11 Oyuncu Wilma Elles dolandırıcılıkla yargılandığı davada beraat etti
20:52 Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!
20:44 Bakanlık'tan açıklama geldi! Bakan Nebati'nin "Türkiye'deki enflasyonu yabancılar anlamaz" dediği iddia edilmişti
20:19 Miras kavgası kanlı bitti! Ağabey cezaevinde, kardeşi ve eşi mezarda
20:16 Türkiye Kupası'nda önemli zafer! 9 golün atıldığı Karagümrük-Konyaspor maçı nefes kesti
19:52 Son Dakika: Türkiye'de 8 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 241 kişi vefat etti, 111 bin 96 yeni vaka tespit edildi
19:50 Fenerbahçe sonunda yolları ayırdı! İşte Sinan Gümüş'ün imzayı attığı yeni takımı
19:40 HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin gençlik fotoğrafları ortaya çıktı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 21:45:25. #1.11#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü kamyona çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement