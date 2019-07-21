Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: 2 yaralı
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Samsun'da yolcu otobüsü ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:30 Kaynak: İHA
'da yolcu otobüsü ile kapalı kasa kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Kavak
ilçesi Samsun Ankara
Karayolu 61. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram G. idaresindeki 16 ADL 707 plakalı yolcu otobüsü, yola giriş yapmak isteyen Mehmet U. yönetimindeki 55 JJ 960 plakalı kapalı kasa kamyonetle çarpıştı. Kazada araç sürücüsü Mehmet U. ile kamyonette bulunan Cevat Ateş (76) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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