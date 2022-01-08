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Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi

08.01.2022 08:01

Sivas'ta yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saat 05.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında Gaziantep'ten Trabzon'a giden yolcu otobüsü, bir kamyonetle çarpıştı.

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü, 19 yaralı

2 YARALI, 19 ÖLÜ

Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. 2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Gaziantep, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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