Saat 05.00 sıralarında İmranlı ilçesi Kemreli köyü yakınlarında Gaziantep'ten Trabzon'a giden yolcu otobüsü, bir kamyonetle çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi sıkışarak ağır yaralandı. 2 kişi İMAYKUT timlerinin yardımı ile çıkartıldı. Her 2 kişide kaldırıldıkları İmranlı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 19 yolcu ise yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika