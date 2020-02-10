Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

24 dakika önce

Samsun'da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüste görev yapan muavin kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 1 yolcu da yaralandı.

Yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da yolcu otobüsünün yolun banket kısmında bekleyen kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada otobüste görev yapan muavin kaza yerinde hayatını kaybederken, otobüste bulunan 1 yolcu da yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karaağaç idaresindeki 19 BA 950 plakalı Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı'ya ait 38 FC 804 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden muavin Ramazan Turan'ın cenazesi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Samsun, Ankara, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:00 Kaynak: İHA
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