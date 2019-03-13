Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 15 Yaralı

Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 15 Yaralı

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı.

Yolcu Otobüsü Kamyonla Çarpıştı: 15 Yaralı, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan İstanbul istikametine giden Celal Gedik idaresindeki 52 AAG 319 plakalı yolcu otobüsü ile Muhammet Özçelik yönetimindeki 05 DV 035 plakalı kamyon Kayadüzü mevkisinde kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

(Murat Çelik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 04:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Samsun, Amasya, Merzifon, Güncel
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