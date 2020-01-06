Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı

6 saat önce

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle devrildi: 5 yaralı, System.String[]

Eskişehir'de bir yolcu otobüsünün yoğun kar yağışı sebebiyle yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Eskişehir- Ankara karayolu 25'inci kilometresinde gerçekleşti. Kar yağışı sebebiyle 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kaza esnasında otobüste blunan 23 yolcudan 5'i hafif şekilde yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrasında trafik tek şeritten devam ederken, yolcular ise yaşadıkları şoku anlattı.

Kaza sonrasında yaşananları anlatan 19 yaşındaki Soner Yılmaz, "Eskişehir'den Ankara'ya gidiyordum. Müzik dinlerken 'yavaş yavaş' diye bağırdı insanlar. O an anlamadım. Sonra refüje çarparak yan döndü. Emniyet kemerim takılı olduğu için havada kaldım. Bana bir şey olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla sıkıntılı bir durum yoktu. İnsanların panikleri vardı, ama sağlık durumları kötü değildi" dedi.

Kazada emniyet kemeri sayesinde yaralanmadığını ifade eden Habibe Işık ise, " Bursa'dan Ankara'ya doğru gidiyordum. Şoföre bakıyordum. Sanırım direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araba yavaş yavaş devrildi. Kemerim takılıydı. O yüzden havada kaldım. Benim hayatta kalmam ya da yaralanmamam emniyet kemeri sayesinde. Herhangi bir yaralı yoktu otobüsün içinde. Şimdi tekrar Ankara'ya gideceğim"

(Burak Tekin - Çağatay Gür/İHA)

Eskişehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:30 Kaynak: İHA
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