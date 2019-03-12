Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 15 Yaralı
1 saat önce
Antalya'da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı.
Antalya
'da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34'üncü kilometresi Çubuk
Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma
kaza sonrası inceleme başlattı.
(İsa Akar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:56 Kaynak: İHA
Emekli Polis, Arkasında Not Bırakıp İntihar Etti
Delirten Hastalık Nedeniyle Ötenazi İsteyen Kadının Yüzü Artık Gülüyor
Bariyerlere Çarpan Otomobilin Motoru Yola Fırladı
Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı