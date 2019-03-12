Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 15 Yaralı

Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 2'si Ağır 15 Yaralı

1 saat önce

Antalya'da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı.

Antalya'da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34'üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2'si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

(İsa Akar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:56 Kaynak: İHA

Çubuk, Burdur, Antalya, Güncel
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