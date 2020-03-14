YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA ÇARPICI DETAY - Son Dakika
Son Dakika Güncel YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA ÇARPICI DETAY - Son Dakika

YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA ÇARPICI DETAY

6 saat önce

Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü.

AKSARAY- Adana Karayolu'nda yolcu otobüsü TIR'a çarpıp, şarampole düştü. Kazada 44 kişi yaralandı. İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarından çıkan otobüsün trafik polisleri tarafından durdurulduğu ve lastiklerinin yola çıkmaya uygun olmadığı için yolcularının indirildiği ancak sürücünün daha sonra aynı yolcuları otogar çıkışında bulunan köprü altından alarak yola çıktığı öğrenildi.

Kaza, saat 04.40 sıralarında Aksaray-Adana Karayolu'nun 17'nci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet İsbir idaresindeki Gülaras firmasına ait İstanbul'dan Adana'ya giden 02 BK 056 plakalı yolcu otobüsü, aynı istikamette ilerleyen Cavit Kızıykaya idaresindeki 01 ADF 774 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs, karşı şeride geçerek şarampole düştü. Kazada, 42 yolcu ile 2 de otobüs şoförü ve muavini olmak üzere 44 kişi yaralandı.

OTOGARDA YAKALANDI AMA YOLUNA DEVAM ETTİ

İddiaya göre İstanbul 15 Temmuz Şehitler Otogarı'ndan yolcularını alan otobüsün otogar çıkışında trafik polisleri tarafından durdurulduğu ve kontrol edilen lastiklerin yolculuğa uygun olmadığı öğrenildi. Bunun üzerine yolcular polisler tarafından indirildi ve bir servise bindirildi. İddiaya göre otogar içine tekrar giren otobüs bir süre sonra tekrar kapıdan boş olarak çıktı.

Servise bindirilen ve otogar çıkışındaki köprü altında indirilen yolcuları alarak yoluna devam ettiği öğrenildi. Lastikleri değiştirmek yerine aynı lastiklerle yola çıkan sürücü İsbir'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası da kaza yaptığı öğrenildi.

EĞER YOLCU ALDIKLARINI GÖRÜYORSAK POLİSE HABER VERİYORUZ

Otogar çıkış bölgesinde görevli özel güvenlik görevlisi, "Bu köprü altından otobüsler durarak 1 ya da 2 yolcu alıyorlar. Eğer fazla yolcu alındığını görürsek durumu polise bildiriyoruz" bilgisini verdi.

YOLCU OTOBÜSÜ KAZASINDA ÇARPICI DETAY

İstanbul, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:55 Kaynak: DHA
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