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Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

15.11.2021 10:30

Aydın-Denizli karayolu üzerinde meydana gelen kazada, servis minibüsü ile ticari araç çarpıştı. Bu esnada aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsü de minibüse arkadan çarparak kazaya karıştı. Zincirleme kazada 1'i ağır 22 kişi yaralandı.

Aydın- Denizli karayolu, Kuyucak Sanayi Sitesi mevkiinde sabah saatlerinde yaşanan kazada edinilen bilgiye göre, yolcu indirmek için karayolu kenarında duran Zekeriya Ö. idaresindeki servis minibüsüne, Denizli istikametine seyir halinde olan Ersen Ç. kontrolündeki ticari araç arkadan çarptı.

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı

YOLCU OTOBÜSÜ, KAZA YAPAN ARACA ÇARPTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen Hasan A. idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsü, servis minibüsüne arkadan çarpan ticari araca çarparak kazaya karıştı. Zincirleme trafik kazası sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı

ZİNCİLEME KAZADA 22 KİŞİ YARALANDI

Karayolunun savaş alanına döndüğü trafik kazasında yaralanan 22 kişi bölgeye gelen ambulanslarla Kuyucak Devlet ve Nazilli Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı. Ticari araç sürücüsü Ersen Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu tek şeritli olarak ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İşte olay yerinden görüntüler;

Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Aydın'da zincirleme trafik kazası! Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır, 22 yaralı
Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı

Kuyucak, Denizli, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü minibüse çarptı: 1'i ağır 22 yaralı - Son Dakika
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