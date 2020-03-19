Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi - Son Dakika
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Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi

7 saat önce

MANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya-İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı.

Yolcu otobüsü motorundan alev aldı, yolcular tahliye edildi, System.String[]

MANİSA'nın Şehzedeler ilçesinde, Kütahya- İzmir seferini yapan yolcu otobüsünde motor bölümünden yangın çıktı. 15 yolcu araçtan indirilirken,  itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Selimşahlar Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Talha Mert (35) idaresindeki içinde 15 yolcusu bulunan 43 ZE 052 plakalı yolcu otobüsünün motor aksamından, Simav'dan İzmir yönüne seyrettiği sırada dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü sağ şeride çekerek itfaiyeye haber verdi. Otobüsün içindeki yolcular tahliye edilirken motor kısa sürede alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İlk belirlemelere göre yangının elektrik kaçağından çıktığı belirlendi. Yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ederken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kütahya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:53 Kaynak: DHA

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