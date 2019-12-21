Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı

6 saat önce

ANKARA'da Yozgat'tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.

Yolcu otobüsü, otomobil ve TIR'a çarptı: 9 yaralı, System.String[]

ANKARA'da Yozgat'tan İstanbul'a giden şehirlerarası bir yolcu otobüsü, önce aynı yönde giden otomobile ardından da tuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Ankara Çevre Yolu Susuz mevkiinde meydana geldi. Yozgat'ın Sorgun ilçesinden İstanbul'a giden Gülen Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförü Yaşar Durak Taşdemir, sis nedeniyle 34 BN 1031 plakalı otobüsün kontrolünü kaybetti. Yolcu otobüsü önce Yaşar Ak yönetimindeki 50 ABB 091 plakalı otomobile ardından da Şeref Uğurlu hakimiyetindeki 27 LG 234 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüs ve otomobilde ağır hasar oluşurken, TIR'ın kasasındaki tuz yola döküldü. Kazada otobüsteki 5 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Yaşar Durak Taşdemir'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


İstanbul, Ankara, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:09 Kaynak: DHA
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