Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü - Son Dakika

Afyonkarahisar Sivrihisar- Emirdağ karayolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü karlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

40 YOLCU PANİK DOLU ANLAR YAŞADI

Otobüs yol ortasında refüje girerek durabildi. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

YEMEK VE SICAK BATTENİYE YARDIMI

Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı. Bir süre sonra otobüs firmasının olay yerine bir başka otobüs göndermesi üzerine yolcular yoluna devam etti. Refüje giren otobüs ise olay yerine gelen vinçle kurtarıldı.