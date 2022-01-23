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Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü - Son Dakika

Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü

23.01.2022 09:55

Afyonkarahisar'da kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje girdi. Otobüsteki 40 yolcu ölümden dönerken, ihbar üzerine olay yerinde gelen belediye ekipleri çorba ve battaniye yardımında bulundu.

Afyonkarahisar Sivrihisar- Emirdağ karayolunda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen yolcu otobüsü karlı hava nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! Refüje çarpan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü

40 YOLCU PANİK DOLU ANLAR YAŞADI

Otobüs yol ortasında refüje girerek durabildi. İçerisinde 40 yolcunun bulunduğu otobüs devrilmekten son anda kurtulurken, kazada büyük panik yaşandı. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! Refüje çarpan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü

YEMEK VE SICAK BATTENİYE YARDIMI

Yaralanan olmadığı kazanın ardından durumun belediyeye bildirilmesi sonucu yolcular için bölgeye sıcak yemek ve battaniyeler ulaştırıldı. Bir süre sonra otobüs firmasının olay yerine bir başka otobüs göndermesi üzerine yolcular yoluna devam etti. Refüje giren otobüs ise olay yerine gelen vinçle kurtarıldı.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! Refüje çarpan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü
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Sivrihisar, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü refüje girdi, 40 yolcu ölümden döndü - Son Dakika
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