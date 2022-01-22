Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı - Son Dakika

- Yolcu otobüsü şarampole düştü: 4 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 04.15 civarlarında yaşandı. Ağrı'dan Bodrum'a giden Naif Y. idaresindeki 04 AAG 017 plakalı otobüs, Aksaray - Konya karayolu Sultanhanı ilçesi civarında buzlanma nedeniyle şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada otobüs sürücüsü ile yolculardan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından, ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kontrolden çıkan otobüsün devrilmemesi büyük bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.