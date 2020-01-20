Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1) - Son Dakika

Yolcu otobüsü şarampole indi: 7 yaralı (1)
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Kaza yapan otobüs Kaza yerinde bekleyen ambulanslar SİVAS - Sivasspor alt yapı oyuncularını taşıyan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:33 Kaynak: AA
Kaza yapan otobüs
Kaza yerinde bekleyen ambulanslar SİVAS - Sivasspor alt yapı oyuncularını taşıyan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 7 kişi yaralandı.
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