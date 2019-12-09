Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 20 yaralı
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 20 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 20 yaralı

6 saat önce

Erzincan-Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 20 yaralı, System.String[]

Erzincan- Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı. Kazada 20 kişi yaralandı.

(İHA)

Erzincan, Karakaya, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
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Erzincan'da bir yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 20 kişi yaralandı
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