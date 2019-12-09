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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı : 20 yaralı
6 saat önce
Erzincan-Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:40 Kaynak: İHA
Erzincan- Erzurum Karayolunun Karakaya mevkiinde bir yolcu otobüsü, otomobille çarpıştı ve şarampole yuvarlandı. Kazada 20 kişi yaralandı.
(İHA)
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