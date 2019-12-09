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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var
6 saat önce
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var
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