Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var - Son Dakika

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var

6 saat önce

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı,çok sayıda yaralı var

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:09 Kaynak: DHA
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