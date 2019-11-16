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Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü
6 saat önce
İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre kaza da 8'i ağır 37 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sev edildi.
(İHA)
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