Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü - Son Dakika

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü

6 saat önce

İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: İlk belirlemelere göre 37 yaralı, 1 ölü, System.String[]

İstanbul, Mersin seferini yapan yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olay yerindeki ilk belirlemelere göre kaza da 8'i ağır 37 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD ekibi sev edildi.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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