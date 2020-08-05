Yolcu otobüsü servis aracına çarptı: 1 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan, daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 05.08.2020 09:18

Kaynak: AA

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