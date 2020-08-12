Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi - Son Dakika

Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi

İSTANBUL'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından denetimler sıklaştırılırken, büyükşehirlere 24 saate varan yolculukların yapıldığı Diyarbakır'da, otobüsler 3 şoförle yola çıkıyor.

Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi, System.String[]
İSTANBUL'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasının ardından denetimler sıklaştırılırken, büyükşehirlere 24 saate varan yolculukların yapıldığı Diyarbakır'da, otobüsler 3 şoförle yola çıkıyor. Takograf hilesi ve başkasının kartını kullanmanın cezasının ağır olduğunu belirten şoförler ve yetkililer, kazaların en büyük nedeninin uykusuzluk olduğunu söyledi.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde denetimler sıklaştırıldı. İstanbul'da 5 kişinin ölümüne neden olan otobüs kazasının ardından Diyarbakır'dan Türkiye'nin birçok iline yolcu taşıyan otobüsler ve sürücüler ilgili denetimlerde artış oldu. Diyarbakır'dan İstanbul gibi uzak mesafeye yolcu taşınan otobüsler 3 şoförle yola çıkıyor. Denetimler kapsamında sürat veya kat edilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek üzere başta otobüsler ve kamyonlar olmak üzere bazı taşıtlara monte edilen takograf, inceleniyor. Ayrıca, Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde evrakları eksik ve koronavirüs tedbirlerine uyulmayan otobüslerin çıkış yapmasına izin verilmiyor. Son dönemde üretilen takograf cihazlarında hile yapma oranın mümkün olmadığını belirten firma yetkilileri ve şoförler, başkasının kartını takografa takıp, otobüs kullanmanın da cezasının ağır olması nedeniyle kimsenin o riski göze alamayacağını belirterek, kazaların en büyük nedeninin uykusuzluk olduğunu söyledi.

'DENETİM MEKANİZMA OTOBÜSÜN VARACAĞI YERE KADAR DEVAM EDİYOR'Bir seyahat firmasının Otogar Şube Müdürü Necmettin Geyik, en uzun seferlerinin 21 saatle İstanbul'a yapıldığını belirterek, bu otobüslerde 3 şoförün görev aldığını söyledi. Geyik, "Her bir araçta 3 şoförümüz mevcut. Bunlar zaten uluslararası yönetmelikler gereğince her 4,5 saatte bir dinlenerek diğer arkadaşına devrediyor. 2 sefer üst üste yapan arkadaşımız evde dinlenmeye çekiliyor. Sonra dinlenmiş bir şekilde tekrar yola çıkıyor. Yaklaşık 27 otobüsümüz var. Her araca ortalama 3'er şoför, 2'şer de kaptan yardımcısı olarak görevlendirme yapıyoruz. Yorgun bir şekilde yola çıkarmamaya özen gösteriyoruz. Bu şekilde olunca da kaza oranları hemen hemen sıfıra düşüyor. Zaten büyük araçlarda kazaların sebebi yorgunluk ve dikkatsizliktir. En büyük etkenler bunlar. Biz elimizden geldiğince bunların önünü kesmeye çalışıyoruz. Fazla işçi istihdam ederek hem yolcularımızın güvenliğini hem de firmamızın itibarını korumaya çalışıyoruz. Denetim mekanizması, otobüs varacağı yere kadar devam ediyor. Araçlarda bulunan takograf cihazı hangi araç kaptanının kaç saat, kaç dakika, kaç saniye araç kullandığını gösteriyor. Orada kaybolma riski yok. Ona göre bütün otogarlarda çıkışlar yapılıyor. Herhangi bir sıkıntı varsa uyarılar geliyor zaten. Takografta hile yapma mümkün değil. Zaten yılda bir kalibrasyona gidiyor. 2017 yılından bu yana elektronik takograflara geçildi. O yüzden takograflarda oynama şansı yok. Başkasının kartını alıp, kullanma riskini de kimse göze almaz. Bunun kazası var, belası var. Takografla oynamanın 10 bin TL'ye yakın cezası var ve şoför onu da kendi cebinden ödeyeceği için kimse o riski göze almaz" dedi.'ŞOFÖR SAYISI YOLUN KİLOMETRESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR'25 yıldır otobüs şoförlüğü yapan Faik Tokur (55), düzenli çalışıldığı takdirde işlerinin yorucu olmadığını ifade ederek, "Dönüşümlü olarak 3 kaptan çalışırsa, ayda 10 gün istirahat ve 20 gün çalışmayla yorucu olmuyor. Sürekli 2 kaptan çalışırsa o sıkıntı oluyor. Şoför sayısı, yolun kilometresine bağlı olarak değişiyor. Şu anda biz İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul, 1500 kilometre mesafede ve her 4,5 saatte bir istirahat olduğu için takografa göre ehliyette yetmiyor. O yüzden 3 şoför şart. Denetlemeler de çok sıkı. Hata istemez. Yolcu taşıyoruz neticede. İnsanların hepsi şoför olmuş. Kuralları biliyorlar, hatayı kabul etmezler. Buradan çıkış yaparken bütün evraklar eksiksiz ve onaylandıktan sonra çıkıyoruz. Gaziantep'e giderken orada tekrardan kontrol ediliyor. Ankara'da ve İstanbul'da da aynı şekilde oluyor. Yani her 4 saatte bir trafik bizi denetliyor. Yolcu otobüsleri ayrı bir kategoriye konuluyor. Çünkü otobüs yolcu taşıyor" diye konuştu.'TAKOGRAFLARDA HİLE YAPMA ŞANSI YOK'Takograflarda hile yapma şansının olmadığını vurgulayan Tokur, şunları söyledi: "Eski takograflar düğme takılırdı, geri alınırdı veya durdurulurdu. Bu yeni cihazlarda öyle bir durum yok. Başkasının kartını kullanma imkanı da olmaz. Kullansa bile denetimci arkadaşlar bulur. Özellikle kamyon şoförleri gece uykusuz yola çıkmasınlar. Çünkü bizim gözümüz hep onlarda. Önümüzü kesebilir, yandan gelebilirler. Uykusuz çok hata yaparlar. Çünkü tek kişidirler. Arkasında yolcu da yok ki ikaz etsin." 'OTOBÜSE BİNDİĞİMDE TEDİRGİN OLUYORUM'

İstanbul'a yolculuk yapan Veli Aras, ise, "Şoförün kurallara uymadığını gördüğümüzde uyarmak zorundayız. Son yaşanılan hadisede 5 kişi öldü. Bu çok üzücü bir durum. Herkesin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum" dedi.


- Diyarbakır
Diyarbakır, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 08:29

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü şoförlerine takograf ve süre denetimi - Son Dakika
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