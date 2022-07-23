Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

23.07.2022 16:13
Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

GAZİANTEP'te, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal Aybar (21) hayatını kaybetti, 10 yolcu hafif yaralandı.

GAZİANTEP'te, TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün muavini Bilal Aybar (21) hayatını kaybetti, 10 yolcu hafif yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Narlı gişeleri mevkisinde meydana geldi. Mardin'den Antalya'ya giden Midyat Seyyidoğlu firmasına ait 07 KJ 500 plakalı yolcu otobüsü, aynı yöne giden 34 BEN 498 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs muavini Bilal Aybar, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bilal Aybar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


YORUMLAR
500
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü Gaziantep'te yolcu otobüsü tırla çarpıştı 1 kişi öldü
Kaynak: DHA

Gaziantep, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:03 Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, İtalya'nın 3. ligine gidiyor
16:02 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yarışmacının Türk askerleriyle ilgili anısı Kenan İmirzalıoğlu'nu duygulandırdı
16:00 Türkiye'de köyün arkasındaki tüyler ürpertici videoyu çeken genç ilk kez konuştu: Kesinlikle montaj değil
15:47 Buğday fiyatlarının tavan yaptığı şu günlerde buğday yüklü koca kamyon alev alev yandı
15:33 Tarkan "Yap Bir Güzellik" isimli yeni şarkısını yayınladı, dinleyiciler ikiye bölündü
15:31 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek açılışında hükümete yüklendi: Ciddi bir yönetim krizi yaşıyoruz
15:29 Sakarya'daki ürkütücü köye giden gen kız, sabah uyandığında ayağına kına yakıldığını fark edince büyük panik yaşadı
15:27 Futbolcu Jose Sosa'nın eski eşi Caro Alurralde: Çocuğum kaçırıldı, yardım edin
14:57 Rusya, imzaladığı anlaşmanın üzerinden 24 saat geçmeden Odesa Limanı'nı vurdu
14:44 Fenerbahçe, Gustovo Henrique ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 16:13:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement