Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

SAMSUN'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün yolun kenarında bekleyen TIR'a çarpması sonucu otobüsün muavini Ramazan Turan (28) hayatını kaybetti, 1 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Samsun- Ankara karayolu Tekke mevkisinde meydana geldi. Samsun-Ankara seferini yapan Mustafa Karaağaç'ın kullandığı 19 BA 950 plakalı Kamil Koç firmasına ait otobüs, Tekke mevkisinde buzlanma nedeniyle yolun kenarında bekleyen Mustafa Pastacı'nın kullandığı 38 FC 804 plakalı baza yüklü TIR'a çarptı. Çarpma sonucu savrulan TIR'ın dorsesinde bulunan yatak ve bazalar yol kenarına saçıldı. Kazada otobüsün muavini Ramazan Turan, olay yerinde hayatını kaybederken, bir yolcu da yaralandı. Yaralı yolcu sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Turan'ın cenazesi ise Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Ramazan Turan, Samsun, Kavak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:53 Kaynak: DHA
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