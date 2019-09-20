Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı

1 saat önce

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı, System.String[]
ERZURUM'un Aşkale ilçesinde, yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Erzurum- Erzincan yolunun Aşkale ilçesi Tepe mevkisinde meydana geldi. Erzincan'dan Erzurum yönüne giden S.G.'nin kullandığı, 60 BD 928 plakalı, Tokat Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün ismi bilinmeyen 79A36010 İran plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada 14 kişi yaralanırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlileri ise 14 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aşkale ve Erzurum'daki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Erzincan, Erzurum, Aşkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 17 yaralı
Erzurum'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2'si ağır, 17 kişi yaralandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalımaraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.9.2019 12:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü, tır'a çarptı: 14 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]