Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralı

6 saat önce

AKSARAY'da yolcu otobüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralı, System.String[]

AKSARAY'da yolcu otobüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 saatlerinde Aksaray- Adana karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'den İstanbul'a giden Vedat Kayacı (56) yönetimindeki 27 FN 211 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis nedeniyle yolun kenarında park halindeki Erhan Taşan'a (35) ait 34 YL 031 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Vedat Kayacı ile yolcular Döndü Yıldız (68), İbrahim Halil Alptekin (37) ve Ahmet Kızıl (29) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Kayacı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla  Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, başka bir otobüsle yoluna devam etti.


Aksaray, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
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