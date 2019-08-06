Son Dakika Haberleri: Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı
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Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı

1 saat önce

KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 6 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'nin Bahşılı ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kırıkkale- Kırşehir karayolu Bahşılı ilçe girişinde meydana geldi. Ankara'dan Kırşehir'e giden Şükrü Barış (41) yönetimindeki 40 LE 830 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak Zekeriya Morkan yönetimindeki 06 GE 3340 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüs şoförü Barış ile yolculardan Süleyman Akbaş (18), Eda Taşçı (31), Aysun Ata (35), Menekşe Sarı (70) ve Kenan Hakan Tunce (35) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından 6 yaralı, ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatı.


Kırıkkale, Kırşehir, Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:32 Kaynak: DHA
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