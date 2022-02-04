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Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı

04.02.2022 16:10

Afyonkarahisar'da İbrahim Kutay kullandığı kamyonla yol kenarında duran tıra, yolcu otobüsü de kaza yapan araçlara çarptı. Zincirleme kazada kamyon sürücüsü ile yolcu otobüsündeki 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

Saat 05.15'te Afyonkarahisar- Ankara karayolu Susuz Kavşağı'nda İbrahim Kutay idaresindeki kamyon, yolun sağ tarafında duran İbrahim Akça yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

YOLCU OTOBÜSÜ DE KAZAYA KARIŞTI

Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de kaza yapan tır ile kamyona çarptı. Kazada sürücülerden İbrahim Kutay ile otobüste bulunan 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Karahisar, Susuz, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika
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