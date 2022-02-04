Yolcu otobüsü, tır ve kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Saat 05.15'te Afyonkarahisar- Ankara karayolu Susuz Kavşağı'nda İbrahim Kutay idaresindeki kamyon, yolun sağ tarafında duran İbrahim Akça yönetimindeki tıra arkadan çarptı.
Bayram Karabulut'un kullandığı yolcu otobüsü de kaza yapan tır ile kamyona çarptı. Kazada sürücülerden İbrahim Kutay ile otobüste bulunan 2'si çocuk 14 kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar'daki hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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