Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

23.07.2022 15:08
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste muavin olarak görev yapan 1 kişi öldü.

Gaziantep'te yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında otobüste muavin olarak görev yapan 1 kişi öldü. Kazada 11 yolcu ise hafif yaralandı.

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Gaziantep Batı Gişesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 KJ 500 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Batı gişeleri yakınlarında 34 BEN 498 plakalı tıra arkadan çarptı.

11 yolcu hafif yaralandı, muavin ağır yaralandı

Kaza sonucu otobüste bulunan yolculardan 11'i hafif yaralanırken, muavin olarak görev yapan Bilal A. (21) ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı yolculara olay yerinde müdahale etti. Ağır yaralanan muavin Bilal A. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muavin, hastanede hayatını kaybetti

Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Bilal A.'nın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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