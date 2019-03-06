Son Dakika Haberleri: Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 20 Yaralı

Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 20 Yaralı

44 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, tıra arkadan çarpan şehirler arası yolcu otobüsünde 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Yolcu Otobüsü Tıra Arkadan Çarptı: 20 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde, tıra arkadan çarpan şehirler arası yolcu otobüsünde 2'si ağır 20 yolcu yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında, İzmir- Ankara D-300 karayolu üzerinde, Esenyazı- Gökçeören Kavşağı arasındaki yolda meydana geldi. Ankara'dan İzmir'e giden, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, önünde giden Halil Zeybek yönetimindeki 45 N 9998 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpanın etkisiyle tırda yüklü pancar küspeleri yola döküldü. Yolcu otobüsündeki 27 kişiden 2'si sıkışarak olmak üzere, 20'si kazada yaralandı. Vatandaşlar kazayı sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 yolcuyu kurtardı. Yaralı 20 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sadece 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Yol ise İzmir yönüne yaklaşık 1.5 saat kapalı kaldı. Araçların çekilmesiyle yoldaki ulaşım normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:45 Kaynak: DHA

Gökçeören, İzmir, Kula, Güncel
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